Лукашенко передал России 211 единиц военной техники 3 18.11.2022, 9:57

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Стало известно, откуда брали и как отправляли танки, БМП и грузовики.

В течении октября 2022 года Беларусь передала России еще 211 единиц военной техники, которую оккупанты могут использовать на войне в Украине. Среди вооружения – боевые машины пехоты, танки и грузовики.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на белорусские мониторинговые группы. Как отмечается, точное количество техники установил канал «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Так, речь идет про 98 танков Т-72А, 40 боевых машин пехоты БМП-2, 20 БМП-2 без башен и 53 грузовика Урал. Всего за октябрь из Беларуси в РФ было отправлено 8 эшелонов с расконсервированной военной техникой. Общей вес груза – 840 тонн.

Ее брали из 969-й базы резерва танков в поселке Уречье (Любанский район, Минская область) и 288-й базы резерва автомобильной техники в городе Старые Дороги (Минская область).

Белорусские танки, БПМ и Уралы отправили в Ростовскую и Белгородскую область страны-агрессора. В частности на несколько ЖД-станций – Успенскую (Ростовская область), Каменскую (Ростовская область), Бирюч (Белгородская область), станцию Миллерово (Ростовская область).

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