Не кувалдой единой Виталий Гинзбург

18.11.2022, 10:01

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Что там Станиславский говорил?

«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления», М.Е. Салтыков-Щедрин.

Подлинное авторство этого утверждения на самом деле спорно, но то, что российская власть уже давно изумляет не только россиян, но и весь мир, — бесспорно. Причем весьма своеобразно. Она изумляет мир «русским миром». Причем всеми его «прелестями» одновременно.

1. Имперскостью.

Д. Медведев, например, на всех парах или под всеми парами кликушествует «о величии и безграничности Русского Мира». И в подтверждение этого летят ракеты. Причем уже даже за пределы Украины. Об этом чуть ниже.

2. Антиличностью.

И стучат кувалды по голове. И это страшно само по себе. И об этом тоже чуть позже. Но есть еще одна «прелестная» черта пресловутого Русского Мира, без которого он был бы совершенно другим.

3. Непрофессионализм.

И именно под этим углом зрения я хочу посмотреть и на ракеты, и на кувалды.

Начнем с ракет, которые вчера заглушили грохот кувалды.

15.11.2022 г. Мы все немного тестировали себя на реальную Третью Мировую войну.

На территорию Польши упали две российские ракеты Х-101. Соответственно, мы все говорили про 5-ю статью Вашингтонского Договора. Но вчера.

Затем оказалось, что на Польшу упали украинские ракеты С-300. И теперь уже не говорят даже про 4-ю статью. Но сегодня.

Если бы не погибли люди, то можно было бы поиронизировать над этим в логике известной миниатюры Р. Карцева про раков. Но, к сожалению, здесь все более чем серьезно.

Посудите сами.

Военные эксперты уже почти сутки исследуют обломки ракеты или ракет. Дело в том, что спутать ракету Х-101 и ракету комплекса С-300 довольно сложно. Даже не экспертам.

А тем более, что экспертиза происходит без участия представителей ВСУ, которые располагают учетными данными всех ракет, имеющихся в их распоряжении.

Во-первых, это принципиально разные типы ракет по конструкции, двигателям, внешнему виду.

Во-вторых, я, разумеется, не обладаю всей полнотой информации, но по логике вещей в районе падения ракет со стороны Украины не могло быть никаких комплексов С-300. Они там никогда не дислоцировались даже в советское время. Равно как и целей для ракет типа Х-101. Это все исходя из ТТХ С-300.

В-третьих, ракета С-300 при потере цели либо ликвидируется дистанционно, либо самоликвидируется.

Аварии с ракетами подобного типа в России происходят довольно часто, но по совершенно другой причине. Из-за нецелевого использования в другом режиме: Земля — Земля. Они для этого не предназначены.

В-четвертых, ракета Х-101 довольно новая, обладает высокой точностью (КВО — 12–20 м). И, как показал опыт, дьявольски точно поражает гражданские объекты.

Отсюда сам собой напрашивается вывод: это российская провокация, направленная против Украины. Ракета (ракеты) стоимостью 13 млн долларов каждая были точно направлены в район границы для того, чтобы обвинить Украину. В чем угодно. В том, что она силами ПВО ее сбила и на территорию Польши упали обломки, в том, что Украина средствами РЭБ изменила курс и т.д.

Два действующих клоуна, а по совместительству бывших президента, один по имени Димон, а другой по имени Дональд, уже синхронно обвинили Украину и потребовали прекратить ей поставки оружия. Возможно, именно с этого надо начинать расследование. Ведь выводы сделаны верные, вина России очевидна. Значит, следует, сказав «Б», не забывать и про то, чье «А» было перед ним.

Про закрытие неба и усиление ВСУ я просто умолчу.

А без кувалды Путин невозможен.

Теперь про кувалду, как оружие Русского Мира.

Про варварство и дикость я говорить не хочу. Достаточно, и это не нужно. Хотя бы из-за того, что они совершают эти дикости именно для того, чтобы о них говорили.

Я про другое.

Пригожин привлек в ЧВК Вагнер особо опасного преступника, осужденного на 24 года и отбывшего из них 23. Нужно было ему на это соглашаться? Каким образом можно заставить такого человека? Затем этот человек переходит на сторону Украины и заявляет о своем желании воевать против России. Все происходит публично и т.д. Затем этот же человек соглашается на обмен и возвращается в Россию.

Что там Станиславский говорил? Верю или не верю?

Что происходит дальше, всем известно.

Украина что-то там нарушает, мобилизованные не будут сдаваться в плен. Пригожин, естественно, предстает в своем естественном образе.

А что Путин? Не является ли он бенефициаром этой ситуации? Может, следует задать себе вопрос.

А кого представляет и с чьей подачи Пригожин этим занимается? Кто финансирует ЧВК Вагнер? И т.д. И т.п. И почему ни А. Бастрыкин, ни И. Краснов на это не реагируют?

И ракеты, и кувалды — это типичные образцы провокаций. Тех самых троечников, которых этому учили, но, судя по всему, так и не научили.

Я уже писал, повторяю и не устану это повторять.

Самые большие риски путинской России исходят от непрофессионализма. Профессиональные политики, военные и даже чекисты так бы никогда не поступили.

Можно сколько угодно маневрировать в попытках избежать эскалации. Можно даже прекрасно помнить, что, выбрав позор, нельзя сохранить мир.

Но нельзя не понимать, что «невозможно понять логику непрофессионалов». И уж тем более не реагировать на них максимально жестко.

Виталий Гинзбург kasparov.ru

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