ВСУ готовятся к ближнему бою на границе с Беларусью 2 18.11.2022, 10:12

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Названо направление, где вероятнее всего может произойти вторжение.

Военные в Ровенской области прикрывают границу с Беларусью и готовятся к ближнему бою, они усиливают оборону на белорусской границе — обустроили глубокие противотанковые рвы и заменяли самые неожиданные участки, говорится в репортаже ТСН.

Ровенщина в напряжении с начала полномасштабного вторжения россиян, угроза вероятного вторжения из Беларуси никуда не исчезла.

На пункте пропуска Городище военные наращивают оборону, несмотря на то, что месяцами готовились к вероятному приходу врага оттуда. Это фактически единственный автомобильный путь из Беларуси на Ровенщину. «Мы наиболее предполагаем это направление – основные их усилия», — говорят бойцы.

Дорога, когда-то объединявшая две дружественные страны, сейчас вся в противотанковых рвах, загорожена бетонными блоками и заминирована. В общей сложности граница пролегает вдоль двухсот восемнадцати километров – в основном это лес и непроходимое болото. «Есть определенные участки местности, где можно пройти небольшими группами, но на тех участках у нас тоже отработанные элементы», — объясняют защитники. «По всему участку расположены минно-взрывные заграждения, минные шлагбаумы, лесные завалы», — добавляют пограничники.

Это то, что можно рассказать на широкую общественность. Врага ждут и засекреченные сюрпризы, ведь недалеко от границы важный объект – Ровенская атомная электростанция. Именно из-за нее ведутся разговоры о вероятном вторжении врага на Ровенщину. «Каждый день слышим эти вопросы, подтверждаю снова, что никакой видимой угрозы мы не видим со стороны Беларуси на зоне ответственности Ровенской области», — убеждает глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Но недооценивать врага не стоит, так что военные готовятся дать отпор и здесь. Чтобы лучше встретить захватчиков, военные также учатся быть незаметными и тихими. «Для того чтобы наиболее приблизить бойца к реалиям современного боя, постоянно людей нужно держать в тонусе, каждый день использовать для обучения», — говорят командиры.

Силы обороны Украины готовятся к возможному вторжению вдоль всей белорусской границы. Поэтому советуют военным из страны-соседки сохранить свои жизни и не идти в Украину воевать.

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