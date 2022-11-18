Работников промышленных предприятий в Белгородской области РФ забирают в ЧВК «Вагнера» 4 18.11.2022, 10:31

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«Сборы» планируют проводить партиями по 25% от всего коллектива.

В Белгородской области началась активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию «Вагнера».

Соответствующая договоренность была достигнута с руководством Оскольского электрометаллургического комбината. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 18 ноября.

Отмечается, что работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК «Вагнер» сроком на 30 дней с сохранением заработной платы.

Сборы будут проводить партиями по 25% работников этой категории. После завершения мероприятий мужчинам предложат подписать контракт с частной военной кампанией.

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