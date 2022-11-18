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Калиновцы в интервью «France 24»: Мы готовим армию

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  • 18.11.2022, 10:41
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Калиновцы в интервью «France 24»: Мы готовим армию

Белорусские добровольцы видят своей целью свержение режима Лукашенко.

Представители полка Кастуся Калиновского дали интервью французскому телеканалу «France 24».

«Называемые полком Калиновского, они утверждают, что их ряды насчитывают около 2000 человек. Защитив Украину, они надеются помочь добиться перемен на своей родине», — говорится в сюжете французского телеканала.

«Мы видим свержение власти Лукашенко силовым путем. Мы не говорим, что «приедем и будем все уничтожать». Нет. Мы готовим армию», — заявил в интервью «France 24» командир полка Денис «Кит».

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