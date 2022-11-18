В Минске продают гречку по «астрономической» цене

В Минске продают гречку по «астрономической» цене4
- 18.11.2022, 10:51
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Килограмм крупы — за 12,67 рублей.
Гречку 1 сорта стоимостью 11,40 руб. за 900 г читательница «Салідарнасці» заметила в магазинах сети «Виталюр».
— Если бы не увидела своими глазами, не поверила бы, — написала белоруска. — Это что — нас готовят к таким ценам?
Новая гречка, появившаяся на полках белорусской торговой сети, как и многие продукты в последнее время, привезена из России.
Получается, что ее килограмм стоит 12,67 рублей.