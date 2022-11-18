закрыть
18 ноября 2022, пятница, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске продают гречку по «астрономической» цене

4
  • 18.11.2022, 10:51
  • 2,004
В Минске продают гречку по «астрономической» цене

Килограмм крупы — за 12,67 рублей.

Гречку 1 сорта стоимостью 11,40 руб. за 900 г читательница «Салідарнасці» заметила в магазинах сети «Виталюр».

— Если бы не увидела своими глазами, не поверила бы, — написала белоруска. — Это что — нас готовят к таким ценам?

Новая гречка, появившаяся на полках белорусской торговой сети, как и многие продукты в последнее время, привезена из России.

Получается, что ее килограмм стоит 12,67 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников