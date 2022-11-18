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Автовоз с легковушками опрокинулся на трассе М1

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  • 18.11.2022, 11:00
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Автовоз с легковушками опрокинулся на трассе М1

ДТП произошло под Оршей.

В условиях, когда в стране осталось не то чтобы много новых автомобилей на продажу, подобные новости воспринимаются с особой остротой. Но случилось то, что случилось — автовоз, перевозивший три легковушки, оказался за пределами проезжей части, когда ехал по трассе М1 под Оршей.

В ГАИ обращают внимание, что одной из причин ДТП могла стать ухудшившаяся погода (на фото виден снег): «Водитель грузового Mercedes с прицепом двигался по автодороге М1 вблизи деревни Корово, не учел погодные условия и особенности ТС, не справился с управлением и съехал в кювет».

В результате аварии грузовик и перевозимые три легковушки получили повреждения. Никто из людей не пострадал.

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