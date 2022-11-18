Может быть нечто неожиданное: военный эксперт рассказал о новом наступлении ВСУ 18.11.2022, 11:04

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Оно ожидается в ближайшее время.

Украинские Вооруженные силы имеют потенциал для проведения наступательных операций. Они планируются и это может быть что-то неожиданное.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, прокомментировав возможные наступления ВСУ.

По его словам, военная наука говорит о том, что наступать надо там, где противник меньше всего ожидает.

«Соответственно, все сегодняшние расписания на Мелитополь, на Токмак и другие направления, когда об этом заявляешь со стороны, не зная всех планов – это несколько опрометчиво», - отметил он.

Прогноз американского генерала Бена Ходжеса о том, что Крым может быть возвращен к лету 2023 года, он считает преждевременным. Потому что даже Херсон дался очень непросто. В то время как российская армия смогла отступить более или менее упорядоченно и увеличилась количественно, выведя войска из Херсона. Россия сократила линию фронта и может насытить свои боевые составы.

«Украинская армия сталкивается с разными объективными сложностями, я напомню, что Украине так и не поставили современную авиацию. Да, есть огромные достижения украинского ПВО, есть небольшая пилотируемая авиация, но это не тот фактор, который играет серьезную роль в наступательных операциях. Поэтому я предпочитаю не заглядывать так далеко... Поэтому говорить о лете и Крыме сейчас очень рано», - подчеркнул он.

Не исключены и политические изменения в России, которые могут вернуть войну в другую сторону или привести к завершению.

В то время как в обозримой перспективе следующая операция возможна на Запорожье и Луганщине.

«Предположим, что возможный удар украинской армии в район Токмака, и даже в направлении Сватово-Кременной тоже есть потенциал для наступления», - добавил Давид Шарп.

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