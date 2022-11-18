Экономист: Дьявол кроется в деталях 18.11.2022, 11:07

2,120

Как белорусские власти пытаются скрыть отток капитала из страны.

Экономист Сергей Чалый рассказывает об отношении белорусского правителя к оттоку капитала. И почему закрытие «Макдональдса» – это возврат во времена позднего СССР. Его слова приводит «Салiдарнасць».

– Где-то в марте после начала военных действий белорусское правительство приняло решение о том, что запрещаются любые движения по операциям с капиталом, если этот капитал иностранный. И тут есть определенная симметрия в отношении Александра Лукашенко к инвестициям, – рассказывает Сергей Чалый на канале Belarusian Investigative Center. – Приток инвестиций – это хорошо, а отток – это преступление.

В этом смысле, по словам эксперта, было понятно возмущение Лукашенко теми дивидендами, которые выплатили сами себе за рубеж владельцы одной из торговых сетей.

Чалый также вспоминает историю 2015 года с Александром Муравьевым, владельцем «Мотовело», который получил уголовное преследование с формулировкой «вывоз капитала» по сути по той же причине.

– Поэтому так будет и с компаниями, которые решат, что им теперь невыгодно работать в Беларуси, – предполагает экономист.

Чалый пытается подтвердить эту логику статистикой, которую дает само же белорусское правительство.

– Дьявол кроется в деталях. Когда они отчитываются об инвестициях и говорят «смотрите, какой прирост по сравнению с прошлым годом», то они всегда берут нарастающий итог с января по сентябрь. А там получается интересная история: в этом году в первом квартале был приток инвестиций, а во втором и третьем – отток.

Причем данная динамика, по словам экономиста, повторяет паттерн прошлого года, так как и там основной приток был в первом квартале.

– Почему? Потому что это реинвестированные деньги, заработанные в Беларуси. То есть оставленные и невыведенные дивиденды. А затем уже идет отток капитала, – объясняет Чалый.

Он приводит цифры по выводу денег в этом году:

– Отток капитала при сохранении паттерна увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. Если тогда было примерно по 50 миллионов в квартал, то теперь это 100 миллионов в квартал.

Кроме того, это еще и бьет по имиджу, есть вещи, в которых это очень заметно, вещи совершенно иконические, – отмечает Чалый, имея в виду уход из Беларуси бренда «Макдональдс».

– «Макдональдс» имеет не только экономическое, но и культурное измерение. Это символ прихода западного стандарта в потреблении, западного стандарта в питании, потому что в Советском союзе не было никакого быстропита.

Также надо иметь в виду, что для Беларуси «Макдональдс» и для «Макдональдса» Беларусь – это нечто большое, чем для России. От самого «Макдональдса» я слышал: мы отсюда никогда не уйдем, потому что Беларусь – это 100-я страна, в которой он открылся.

Теперь у нас эту франшизу будут развивать вызвавшие огромный шквал насмешек «Вкусно и точка» в стиле «жри и не возмущайся». И это тоже важно, что на ум пришло название советского общепита в стиле «ешь, что дают» в переводе на нормальный, советский русский язык.

И это, конечно же, один из величайших символов возврата даже не в 1990-е, а в 1980-е и 1970-е. Добро пожаловать в back to the USSR как говорится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».