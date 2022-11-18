Эксперт: Россияне на левом берегу Днепра истощены и хотят бежать домой 18.11.2022, 11:21

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Оккупанты прямым текстом спрашивают у местных, когда уже придут ВСУ.

Российские оккупанты на левом берегу Днепра истощены и имеют низкое моральное состояние.

Украинский эксперт-международник Сергей Данилов в эфире «Эспрессо» отметил, что военные РФ хотят бежать домой.

«Недавно я общался со своими знакомыми, которые находятся на оккупированной территории левого берега Днепра. Они отмечают, что моральное состояние российских оккупационных войск на этой территории очень низкое. Они не хотят воевать и боятся нашей армии. Они прямым текстом спрашивают местных, когда Вооруженные силы Украины придут уже на эту территорию. Они хотят бежать домой», - добавил Данилов.

Эксперт подчеркнул, что в Кремле продолжают верить в победу над Украиной.

«Путин не отказался разрушить Украину. Он не хочет верить в поражение собственной армии. Поэтому прогнозы западных аналитиков о том, что Путин дальше верит в победу над Украиной, есть вполне правдивыми. Ничего не изменилось. Россия будет продолжать атаковать Украину», - добавил он.

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