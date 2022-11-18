Что происходит с ценами на рынке аренды жилья в Беларуси 18.11.2022, 11:22

Дороже всего снять квартиру на сутки в Минске и трех областях страны.

В базе «Куфар Недвижимость» более 5 400 квартир по всей Беларуси, которые можно снять на длительный срок. И примерно столько же, которые сдаются на сутки. Ресурс проанализировал, что происходит на этом рынке.

Цены на долгосрочную аренду последние полгода росли. Но не для всех сегментов этот рост был равномерным, а главное — он был медленнее, чем инфляция.

Например, за «однушку» теперь в среднем придется платить 384 рубля 20 копеек в месяц — и это всего на 6.2% больше, чем в мае.

4-комнатные квартиры выросли в цене и вовсе на лишь 3.3%, а 3-комнатные — 5%. При этом стоимость долгосрочной аренды больших квартир, достигнув пика в августе-сентябре, сейчас плавно снижается.

Самая дорогая стоимость долгосрочной аренды, предсказуемо, в Минске и Минской области. А вот высокие цены на съемное жилье в Витебской области удивят многих. Ведь если вы хотите купить жилье — то Витебщина, наоборот, самый «дешевый» регион.

В этом году на белорусском рынке посуточной аренды квартир наблюдался рост после двух лет стагнации — сказались отмена пандемийных ограничений, подорожание отдыха в Египте и Турции, введение безвизового режима для граждан Литвы, Латвии и Польши, а также политические события в соседних странах.

Стоимость посуточной аренды квартир не так зависит от количества комнат, как от других факторов — размещения и качества ремонта. Это следует учесть, если вы собираетесь сдавать жилье на короткий срок.

С мая стоимость аренды квартиры в сутки в среднем выросла на 7%. И продолжает подниматься несмотря на то, что туристический сезон уже завершен.

Дороже всего арендовать квартиру на сутки в Минске. Следом идет Минская область, цены в которой драйвит близость столицы.

Следом предсказуемо расположились два главных туристических региона Беларуси — Гродненская и Брестская области.

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