Пионтковский: Путин перенес самое большое унижение 3 18.11.2022, 11:29

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Кремль уже смирился.

Российский оппозиционер, политолог, журналист и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Россия уже смирилась с потерей Херсона, о чем свидетельствует то, что еще месяц назад генерал армии РФ Сергей Суровикин заявил о возможном «непростом решении» касательно этого города.

«Значит они уже смирились с этим месяц назад, так что это не было для Путина каким-то моральным потрясением. А вот позиция Си на саммите и провал попытки выйти на переговоры с Зеленским его обеспокоили намного больше», – отметил эксперт в интервью Дарье Кудымовой на YouTube-канале «Андрей Пионтковский».

Как считает политолог, основной итог саммита G-20 – это совместное заявление Си Цзиньпина и Байдена.

«Кстати, там есть и другой момент. Си резко сменил риторику. На XX съезде он еще грозился присоединять Тайвань, но на этом саммите Си и Байден старались превосходить друг друга в комплиментах. Интересно, что Си превзошел в этом Байдена. Это такая китайская мудрость», – сказал Пионтковский.

Затем он добавил, что лидер Китая постоянно говорил на саммите о биполярности мира. Когда Байден сказал, что соперничать нужно так, чтобы это содействовало развитию мира и процветанию человечества, Си Цзиньпин ответил: «А зачем нам соперничать? Мир очень большой, для нас двоих хватит».

По мнению Пионтковского, для «великого» геополитика Путина это огромное унижение. Кроме того, в эту «страшную» неделю для кремлевского диктатора был еще и провал последней попытки уговорить Зеленского на какие-то переговоры.

Эта попытка увенчалась еще более унизительным для Путина предложением вести с президентом Украины публичные телевизионные дебаты. «И последнее – это провал Трампа в Республиканской партии. Тяжелая была неделя для Путина», – подытожил политолог.

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