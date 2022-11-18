Беларусь ждет сильный снегопад 3 18.11.2022, 11:42

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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Восточную часть Беларуси в субботу утром и днем накроет сильный снегопад. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

«19 ноября (суббота) утром и днем по восточной половине республики ожидается сильный снег», — говорится в сообщении.

Завтра погоду в стране будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через территорию Украины на Белгородскую область России.

Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, максимальная днем -1 ..-6°С.

В последующие два дня ожидается усиление ночных морозов. При прояснениях ночью 20 ноября может быть до 15 градусов ниже нуля.

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