Беларусь ждет сильный снегопад

Беларусь ждет сильный снегопад3
- 18.11.2022, 11:42
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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Восточную часть Беларуси в субботу утром и днем накроет сильный снегопад. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
«19 ноября (суббота) утром и днем по восточной половине республики ожидается сильный снег», — говорится в сообщении.
Завтра погоду в стране будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через территорию Украины на Белгородскую область России.
Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, максимальная днем -1 ..-6°С.
В последующие два дня ожидается усиление ночных морозов. При прояснениях ночью 20 ноября может быть до 15 градусов ниже нуля.