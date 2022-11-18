Гауляйтер Балицкий повторил предсмертную «шпаргалку» Стремоусова 18.11.2022, 11:54

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Евгений Балицкий

Коллаборанты в Запорожской области паникуют, готовясь к наступлению ВСУ.

Украинские военные освободили от россиян правый берег Херсонщины. Это повлекло за собой немалую панику у коллаборантов на оккупированном Запорожье, которые боятся контрнаступления ВСУ.

Гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий пришел на эфир к пропагандистам, где наговорил, что ситуация в регионе якобы под контролем, пишет «24 канал». Он сказал, что «никакой паники нет».

Интересно, что именно эти слова перед тем, как ВСУ освободили Херсон, говорил Кирилл Стремоусов – бывший гауляйтер Херсонщины, якобы погибший в аварии. Смерть догнала Стремоусова как раз перед тем, как ВСУ вошли в Херсон.

Балицкий заявил, что «никто Мелитополь, Токмак, Васильевку, Энергодар и другие города Запорожья не сдаст». Иронично, что то же самое о Херсоне говорил и Стремоусов. Впрочем, оккупанты под давлением ВСУ бежали из Херсона.

Заявления Стремоусова стали неотвратимой точкой не только для освобождения оккупированных территорий Херсонщины, но и гибели предателя. Учитывая, что Балицкий как под копирку повторил слова Стремоусова, ему стоит уже подумать о «жесте доброй воли» из Запорожья.

Что известно о гибели Стремоусова

9 ноября пропагандистские медиа сообщили, что Стремоусов попал в ДТП и якобы «погиб». Водитель Стремусова якобы не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена. В то же время советник главы ОП Алексей Арестович связывает смерть предателя с работой российских спецслужб.

В российских СМИ появились кадры с места аварии, в которой мог «погибнуть» Стремоусов. 11 ноября Стремоусова якобы похоронили в оккупированном Крыму. Его хоронили в открытом гробу, но с мантией, прикрывавшей лицо.

Именно в день, когда состоялись вероятные похороны Стремоусова, ВСУ официально освободили Херсон.

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