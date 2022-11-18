Белорусские банки резко снизили проценты по рублевым и валютным вкладам 2 18.11.2022, 11:58

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Стало известно, какие ставки применяются к депозитам сейчас.

В Национальном банке Беларуси недавно рассказали о том, как изменились ставки по депозитам. Общая тенденция – проценты снижаются.

Если сравнить среднюю ставку по новым вкладам в BYN (речь идет о тех депозитах, срок которых не превышает год), то в октябре она снизилась до 8,22%. Для сравнения, в сентябре этот показатель был несколько выше: 10,32%. Несколько просели ставки и по долгосрочным вкладам: с 14,87% в сентябре до 13,79% по результатам октября, пишет belarus.kp.ru.

Речь во всех случаях идет о именно средних процентных ставках. Месяц назад, в середине октября, мы рассказывали о самых-самых выгодных депозитах в белорусских банках. Тогда максимум, под который можно было положить российские рубли, составлял 10,6%, по долларам ставка составляла 5,5%, по евро – 4,5 процентных пункта. Что касается вкладов в белорусских рублях, то потолком здесь была ставка в 19,5%.

Как обстоят дела со ставками-процентами в ноябре-2022?

Если посмотреть (для начала) заманчивые предложения в тех же белорусских рублях, то очевидным станет существенное снижение ставок. Сейчас самый большой процент составляет 16 пунктов.

Вклад, который можно назвать самым интересным в плане доходности, называется «Альфа-Вклад в BYN с капитализацией 2 раза в месяц». Это предложение, как понятно из названия, от «Альфа Банка». Депозит безотзывный, срок – 18 месяцев, есть, как отмечено, и капитализация, и возможность пополнения. К слову, минимальная сумма вклада – 50 белорусских рублей. В общем и целом, если под названные 16% взять и положить 1000 белорусских рублей, то спустя год и шесть месяцев в кассе банка помимо самого вклада получаешь без малого BYN 270.

В конце октября-2022 года вторым по привлекательности был вклад в BYN со ставкой в 16%. В ноябре вторую позицию в этом условно топе получает вклад с куда более скромным процентом, составляет он 12 пунктов. «RRB-online BYN 13 месяцев капитализация» можно открыть онлайн в «РРБ-Банке», минимальная сумма вклада – 100 белорусских рублей, срок – один год плюс один месяц. Процент, как говорилось, равняется 12 пунктам. Так или иначе, но 1000 рублей при выполнении всех условий этого безотзывного депозита принесет чуть меньше BYN 140 профита.

Было – 5,5%, стало 3,8%. Да, именно так изменилась максимальная ставка по USD – депозитам. В ноябре-2022 одним из самых выгодных предложений можно назвать вклад «Новый USD», открывается он в онлайн-режиме в «Технобанке». Ставка - обозначенные 3,8%. Условия депозита предполагают капитализацию, сам депозит - безотзывный, сроком 735 дней, минимальная сумма - $1000. Если взять эту самую условную 1000 долларов и положить ее на данные депозит, то по истечению его срока он принесет около 80 долларов дохода.

В октябре максимальная процентная ставка по депозитам в евро составляла 4,5%, отметим, что предложение с таким уровнем доходности было единственным. Ноябрьский-2022 максимум – 4%, таких предложений сразу несколько, все они - от «РРБ-Банка». К примеру, именно в этом банке можно открыть вклад «Безотзывный в EUR на 13 месяцев». Минимальная сумма – 100 евро, но если положить тысячу, выждать положенный срок (отозвать деньги по условиям депозита нельзя, зато они предусматривают капитализацию), то на «выходе» получается почти 45 евро дохода.

Что касается вкладов в российских рублях, то ситуацию здесь можно назвать относительно статичной: октябрьский процентный максимум составлял 10,6%, самое выгодной ноябрьское предложение – 10,5%. Вместе с тем, можно отметить и еще один момент: летом проценты были куда заманчивее: в середине июля – 17%, в середине августа – 14%.

Если рассматривать возможность положить в ноябре российские рубли под самый выгодный процент, то можно остановиться на вкладе под названием «Клевер». Процент, как говорилось, определен на уровне 10,5 пунктов, вклад безотзывный, минимальная сумму – 1000 российских рублей. Если же положить, скажем, сто тысяч, то спустя 13 месяцев (а срок вклада именно такой), то можно получить фактически 12 тысяч российских рублей дохода.

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