«Офицеры продадут нас Украине!» 4 18.11.2022, 12:08

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В Томске бунтуют российские «мобики».

Telegram-канал «Можем объяснить» рассказывает о бунте российских мобилизованных в Томске.

В комментариях на официальной странице «Вконтакте» губернатора Томской области канал Telegram-канал обнаружил видео, где мобилизованные возмущаются. На видео молодой человек, призванный в рамках мобилизации в середине октября, рассказывает, что офицеры обманывали новобранцев в течение нескольких недель.

Telegram-канал выяснил имя возмущавшегося мужчины, но не публикует из-за соображений его безопасности. Видео скорее всего снято на учебном полигоне в Елани, куда в том числе направляли мобилизованных из Томской области.

«Нам, бл…, офицеры врали в лицо, что мы тероборона, а сегодня, оказывается мы стрелковая рота, мы штурмовики бл... Мы автомат за две недели не видели. Пришли на полигон пометать гранаты. Сказали гранат нету на.... », — возмущается мобилизованный.

По словам новобранце, командиры даже не выделили автобусов для перевозки мобилизованных в учебный центр, и тем приходится возвращаться с полигона пешком по 10 км на морозе. «Как потом вот с этими офицерами воевать бл...?! Они продадут нас там же на Украине», — резюмирует молодой человек под одобрительные возгласы однополчан.

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