«Привезти ухо негра?»: перехвачен разговор русского садиста с матерью 18.11.2022, 12:04

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При этом оккупант признался, что командование морит его голодом.

Российские военные все еще не могут поверить, что их армия несет столь огромные потери в боях с украинскими военными, и уверены, что на самом деле против них воюет, чуть ли не весь мир.

Об этом в телефонном разговоре со своей матерью рассказал один из захватчиков, который сейчас находится в районе Кременной Северодонецкого района Луганской области.

«Тут украинцев уже нет. Негры, арабы, французы, канадцы, Финляндия, америкосы… Вся Европа, да. Тебе привезти ухо негра, мам?» — предложил он, хотя сам признался, что находится лишь на второй линии обороны, и вряд ли мог увидеть хоть одного солдата противника.

В то же время его рассказа об обстановке в российской армии оказался уже более приземленным и реалистичным.

«Такое отношение бл…кое к народу, вообще. У нас один валяется еще труп, его даже никто не увозит. Комбату вообще на…ть… Тушенку не дают, нифига не дают. Что урвем, то и едим. Мужики по двое суток не едят», — признался оккупант.

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