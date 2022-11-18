Ученые рассказали, как две ложки меда в день изменят ваше здоровье 18.11.2022, 12:07

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Этот продукт можно употреблять натощак.

Ученые из Университета Торонто провели систематический обзор и мета-анализ клинических исследований с участием меда. Результаты их поразили: несмотря на то, что мед на 80% состоит из сахара, его употребление натощак снижает уровень глюкозы в крови, показатели общего и ЛПНП («плохого») холестерина, триглицеридов и маркера жировой болезни печени. Кроме того, мед также способствует повышению уровня ЛПВП («хорошего») холестерина, пишет techinsider.

Как отметили исследователи, мед также представляет собой сложный состав обычных и редких сахаров, белков, органических кислот и других биологически активных соединений, которые усваиваются намного лучше обычного сахара и, вдобавок ко всему, нормализируют состав крови.

Что получить максимальную пользу от меда, следует придерживаться здорового питания и заменять столовый сахар, сироп или другой подсластитель на мед - при такой замене риск кардиометаболических заболеваний снижается.

Средняя суточная доза меда во всех исследованиях составляла 40 граммов (около двух столовых ложек), в течение восьми недель добровольцы употребляли рекомендуемую норму продукта с утра натощак. Результаты показали, что уровень холестерина в крови улучшался у тех участников, которые ели сырой мед.

Авторы наблюдения объясняют: обработанный мед теряет многие из своих полезных свойств после пастеризации. Поэтому лучше всего выбирать сырой продукт.

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