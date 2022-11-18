Появились первые подробности о жертвах падения ракеты в Польше 2 18.11.2022, 12:24

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фото: МВД Польши

Мужчины погибли на месте.

Журналисты узнали о подробностях двух жертв падения ракеты в Пшеводуве (Польша) — мужчинах, работавших 15 ноября на агропредприятии.

Об этом пишет издание Daily Mirror.

Жертвами ракетного удара стали 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек. Из-за полученных травм мужчины скончались на месте.

Богуслав Вос работал мастером на зерноперерабатывающем заводе 40 лет и жил и женой и пожилой свекровью, о которой он заботился. Взрослые дети мужчины живут в Кракове.

Богдан Чупек жил в соседнем селе Сетники и работал трактористом. Был близким другом Богуслава Воса. У погибшего также остались жена и дети.

Как рассказал журналистам мэр Долобичева (в его состав входит Пшеводув) Гжегож Древник, ракета упала на территорию агропредприятия тогда, когда Чупек только что прибыл на склад на тракторе, полном зерна, поскольку Вос ожидал удобного момента, чтобы разгрузить его.

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