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Белорусов не допустят к зимней Универсиаде 2023 года

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  • 18.11.2022, 12:28
  • 1,308
Белорусов не допустят к зимней Универсиаде 2023 года

Россиян также.

Представители Беларуси и России не допущены на зимнюю Универсиаду 2023 года. Это объясняется санкциями на войну, развязанную в Украине. Об этом заявил генсекретарь Международной федерации студенческого спорта (FISU) Эрик Сайнтранд, сообщает Тelegram-канал «Позірк».

По словам Сайнтранда, решение «соответствует рекомендации Международного олимпийского комитета».

Генеральный секретарь FISU выразил надежду, что удастся найти правильное решение. При этом он не исключает, что присутствие белорусов или россиян на Играх может стать причиной бойкота со стороны других участников.

Зимняя Универсиада пройдет в январе 2023 года в американском Лейк-Плесиде.

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