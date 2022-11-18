Следователи нашли следы взрывчатки рядом с трубопроводами «Северного потока-2» 2 18.11.2022, 12:29

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Диверсия подтверждена.

Служба безопасности Швеции заявила, что при осмотре места чрезвычайного происшествия на «Северных потоках» подтвержден факт диверсии, найдены остатки взрывчатки рядом с трубопроводами, пишет «Новое время».

В ведомстве заявили, что задокументированы обширные повреждения.

Служба безопасности Швеции проводила расследование на месте преступления при поддержке береговой охраны, вооруженных сил и полицейского управления.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе «Северный поток-2», а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на «Северном потоке-1». Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

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