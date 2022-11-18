Бойцы ВСУ оставили «мокрое место» от российского «Смерча»1
- 18.11.2022, 12:36
- 3,354
Подтвержден второй случай ликвидации вражеской РСЗО.
Украинские войска в Луганской области разбили еще одну российскую РСЗО «Смерч» с помощью натовской гаубицы «М777».
Документально подтвержден очередной случай уничтожения в Украине российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Установка разбита в Луганской области.
Подробности и кадры обнародовал в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Известно, что удар по российской РСЗО был нанесен с помощью натовской гаубицы «М777», которую военные прозвали «тремя топорами».
При ударе превращена в груду металлолома боевая машина комплекса «9А52-2».
«Это вторая подтвержденная уничтоженная 300-мм РСЗО «Смерч», - уточнил Гайдай.
В ходе этой же боевой операции была разбита находившаяся рядом пусковая установка РСЗО «Ураган» калибра 220 мм.
Опубликованы последствия удара по российским РСЗО, которые были сняты украинским беспилотником с воздуха. Судя по кадрам, боевые машины удалось уничтожить полностью. Восстановлению они уже не подлежат. Если на момент атаки там находились российские военные, шансов выжить у них было мало.