Тайна исчезновения Путина 1 18.11.2022, 12:51

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фото: epa

Сейчас главным громоотводом служит Шойгу.

Российский оппозиционер, блогер, стример и журналист Майкл Наки прокомментировал ситуацию с публичным исчезновением Путина.

«Это его давняя тактика, причем с самого начала его правления. Когда была история с подводной лодкой «Курск», когда тонули моряки, Путин даже не вышел из отпуска. Он продолжал отдыхать в Сочи и появился намного позже, то есть он всячески сторонится любого публичного проявления во время каких-либо неприятных с его точки зрения ситуаций. Когда из Харьковской области отступали российские войска, оставляя все на свете, Путин в этот момент открывал колесо обозрения в Москве», – сказал эксперт в интервью Наташе Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

Как отметил оппозиционер, Путин не хочет, чтобы его ассоциировали с неприятными ситуациями и своим исчезновением пытается максимально переложить ответственность на других.

«Сейчас главным громоотводом служит Шойгу. Именно его рейтинг одобрения среди россиян крайне снизился. Такого еще не было за всю его бытность министром обороны», – отметил журналист.

Тем не менее, получится ли у Путина снять с себя ответственность за потерю Херсона – большой вопрос, потому что Херсон обещал лично он, так что и спрашивать должны с него.

«Но тактика эта давняя, и он будет продолжать ее исповедовать. Ровно поэтому отменилась и пресс-конференция, потому что похвастаться особо нечем, а разделять горечь поражения он не готов», – подытожил Наки.

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