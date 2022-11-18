«Ник и Майк»: Оффшор под названием ПВТ будет ликвидирован 2 18.11.2022, 12:57

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Ему нет места в лукашисткой экономике.

Во дворце Лукашенко говорили о том, в чем ничего не понимают. То есть о сфере высоких технологий. Для самого синепалого синегуба IT ничем ни отличается от ИП, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Состав совещания тоже показателен: руководство Администрации ПВТ и представители ОАЦ. Четкий сигнал, что все эти «кибернетики» должны быть под надзором, иначе опять могут «неожиданно» взбунтоваться, как в 2020 году. Обида за протесты на единственную отечественную отрасль, которой можно было по праву гордиться, это навсегда. Поэтому ПВТ, который, конечно же, синепалый синегуб не создавал, а скорее, наоборот, всячески мешал, не ждет ничего хорошего.

Кстати, если вернуться немного в историю создания, то победить в этой бюрократической игре двигателю идеи – Валерию Цепкало, - было крайне непросто. Не один месяц и год ушел на согласования и убеждения. Мы не скажем, что получилось идеально, но получилось. Палки в колеса вставлял и Дон Карлеоне белорусской политики - Мясникович. А сам синепалый синегуб, когда приехал в первый раз, задал вопрос на уровне его понимания: «А хде тут парк? Тут здания стоят».

Можно радоваться тому, что в ПВТ еще кто-то регистрируется, но не замечать, что из него уходят гранды, тоже невозможно. Только в Минске полностью опустели 6 бизнес-центров, из которых уехали компании. Новые резиденты, глядя на то, что запрет на продажу бизнеса работает на практике, не согласятся даже пробовать.

ПВТ, во времена относительной автономности потянувший за собой расширение образовательных программ в ведущих белорусских ВУЗах, легко утянет все обратно во время тотального контроля. Еще в 2019 году ПВТ рассматривался как мотор, который может позволить реформировать закостеневшую систему государственного управления. Сегодня ПВТ сам становится частью этой системы и идет вслед за ней. Он не создает условия для работы, а должен обеспечить тотальный контроль и лояльность резидентов.

Сегодняшнее совещание можно смело охарактеризовать как панихиду по еще одной сфере экономики, которая существовала, потому что хунта в ней ничего не понимает и относилась к ней как к забавной игрушке, которая в перечне приоритетов где-то после вечерней дойки в самом забитом коровнике.

Очевидно, ПВТ нет места в лукашисткой экономике, этот оффшор будет ликвидирован. То, что относительно прогрессивные чиновники вынуждены записывать комментарии в стиле покаянных видео по итогам мероприятия, должно избавить от последних иллюзий, к чему все идет. Забавнее всего, что в этом списке оказался и Янчевский, который в 2020 году активно думал, какую сторону выбрать. По нынешним меркам такое мыслепреступаление вполне тянет лет на 10.

И хунта всенепременно доберется и до таких. Под корень вырежут все, что еще шевелится. Или шевелилось ранее.

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