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Российский оккупант пытался прикинуться мертвым, чтобы спастись от дрона ВСУ

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  • 18.11.2022, 13:01
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Российский оккупант пытался прикинуться мертвым, чтобы спастись от дрона ВСУ

Хитрость не сработала.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео ликвидации российского солдата, который пытался обмануть украинских военных, прикинувшись мертвым.

Заметив беспилотник ВСУ, оккупант решил пойти на хитрость, и прилег в воронку от снаряда, притворяясь трупом.

Впрочем, то ли его актерская игра показалась украинским защитникам не слишком убедительной, то ли они уже сталкивались с аналогичными попытками обвести их вокруг пальца, но трюк российского военного не сработал.

Как бы то ни было, бойцы Сил обороны сбросили на захватчика фугас, в результате чего притворяться ему больше не пришлось.

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