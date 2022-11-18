Российский оккупант пытался прикинуться мертвым, чтобы спастись от дрона ВСУ

Российский оккупант пытался прикинуться мертвым, чтобы спастись от дрона ВСУ1
- 18.11.2022, 13:01
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Хитрость не сработала.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео ликвидации российского солдата, который пытался обмануть украинских военных, прикинувшись мертвым.
Заметив беспилотник ВСУ, оккупант решил пойти на хитрость, и прилег в воронку от снаряда, притворяясь трупом.
Впрочем, то ли его актерская игра показалась украинским защитникам не слишком убедительной, то ли они уже сталкивались с аналогичными попытками обвести их вокруг пальца, но трюк российского военного не сработал.
Как бы то ни было, бойцы Сил обороны сбросили на захватчика фугас, в результате чего притворяться ему больше не пришлось.