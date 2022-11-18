Российский шпион, которого обменяли четыре года назад, сбежал обратно в Эстонию 2 18.11.2022, 13:19

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КАДР 24.UA

И попросил политического убежища.

Российский шпион Артем Зинченко, которого обменяли четыре года назад, сбежал из РФ обратно в Эстонию и попросил политического убежища.

Как сообщает ERR, он был задержан в 2017 году по подозрению в шпионаже. Его осудили на пять лет тюремного заключения, но через год помиловали для обмена на гражданина Эстонии Райво Суси, который был задержан в РФ также по обвинению в шпионаже и осужден на 12 лет колонии строгого режима.

После обмена в 2018 году Зинченко вернулся в РФ. Он не стал уточнять, что произошло с ним после возращения, но сказал, что столкнулся «с большим количеством проблем, которые надо было решать, начиная новую жизнь».

Он также утверждает, что сбежал обратно в Эстонию якобы из-за несогласия с вторжением России в Украину.

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