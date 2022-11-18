Перед посольством РФ в Минске поставят памятник князю, который вместе с Ордой сжигал русские города 2 18.11.2022, 13:22

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фото: Fine Art Images/Vostock Photo

К Беларуси никакого отношения он не имеет.

Российское посольство хочет поставить в Минске памятник Александру Невскому. Об этом заявил посол РФ Борис Грызлов на встрече с главой РПЦ Патриархом Кириллом.

Как сообщает пресс-служба российского посольства, памятник хотят поставить в сквере напротив дипломатической миссии РФ. При этом «в проекте будет принимать участие Российское военно-историческое общество». Дипломаты же будут «всё это контролировать и способствовать тому, чтобы памятник появился уже к ноябрю будущего года».

Александр Невский — спорная и полумифическая фигура в российской истории.

Новгородский князь признан РПЦ святым, в основном за свою политику. В трактовке его исторического наследия подчеркивается, что он заключил мир с Золотой Ордой.

Также он известен тем, что вместе с карательным отрядом Орды cжег город Владимир и согнал брата князя Андрея с великокняжеского престола. Тот в итоге бежал в Швецию.

В современной России новгородский князь известен по художественному фильму советского режиссера Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», который имеет мало общего с действительностью.

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