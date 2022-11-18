СМИ: Над войсками РФ в Мелитополе нависла угроза «жеста доброй воли» 18.11.2022, 13:37

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Освобождение Херсона развязывает руки ВСУ.

Освобождение Херсона, который более восьми месяцев находился под оккупацией российских войск, развязывает руки Вооруженным силам Украины. Над путинской армией нависла большая угроза, поскольку следующим деоккупированным городом может стать Мелитополь.

Об этом сообщает Telegram-канал «Досье Шпиона». Примечательно, что его ведет сотрудник одной из специальных служб РФ.

Автор отметил, что следующие бои будут разворачиваться вокруг запорожско-мелитопольского направления.

Российское военное руководство это понимает, поэтому пытается укрепить позиции 58-й общевойсковой армии (в/ч 47084) за счет мобилизованных россиян.

«По уже печальной традиции на важнейшее направление перебрасывают еще не обстрелянных бойцов», – пишет автор.

Их задачей будет удержание Токмака как важного железнодорожного узла обеспечения российской армии на всем южном направлении. Треугольник Пологи – Верхний Токмак – Камыш-Заря – ключевой центр логистики тяжелой военной техники для оккупантов.

Но, как отмечается, освобождение Херсона развязывает руки украинским защитникам не только в плане возможности передислокации подразделений, но и маневрирования техники. Речь идет, в частности, о РСЗО HIMARS и САУ М109.

«Как бы бодро ни рапортовал генерал-лейтенант Конашенков об уничтожении очередной партии американских поставок, реальность такова: ни одной установки РСЗО HIMARS на территории Украины уничтожить не удалось», – уточнил автор.

По его словам, такая же история – с использованием украинскими военными высокоточных снарядов M982 Excalibur, представляющих еще большую угрозу для российских захватчиков, нежели HIMARS. У Украины их просто больше, и бьют они очень точно. Российские войска до сих пор не нашли возможности для подавления сигнала наведения Excalibur.

«Если эта проблема не будет решена в ближайшее время, вероятность новых «жестов доброй воли» крайне высока», – констатировал он.

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