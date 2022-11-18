Три с половиной года колонии получила белорусская патриотка, которая помогла подпольщикам

Три с половиной года колонии получила белорусская патриотка, которая помогла подпольщикам3
- 18.11.2022, 13:40
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Приговор вынес судья Дмитрий Гришин.
Три с половиной года колонии дали политзаключенной Алесе Буневич, которая помогала переходить границу подпольщикам, которым угрожала опасность. Ее судили в закрытом режиме по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (умышленное незаконное пересечение государственной границы, совершенное организованной группой). Известно, что вину она не признала. Приговор вынес судья Дмитрий Гришин, пишет «Вясна».
Алеся Буневич — директор вильнюсской типографии, задержанная 4 апреля в рамках уголовного дела после того, как она приехала из Литвы в Беларусь.
Алесю Буневич сначала обвинили в «совершении акта терроризма группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса) в рамках дела «рельсовых партизан».
Окончательно 33-летней женщине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса — умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь, совершенное организованной группой.
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тюрьма № 1, 230023, Гродно, Кирова, 1
Алеся Анатольевна Буневич