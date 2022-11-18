Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего3
- 18.11.2022, 13:46
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Стало известно, кто получил кресла.
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего, добавив к нему двух человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента №790.
В персональный состав Ставки теперь входят министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.
Отметим, что 16 ноября Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем были приняты решения о дальнейшем освобождении территорий Украины.
К тому же в СНБО сообщали, что на том заседании Ставки также был обсужден инцидент с падением ракет в Польше.