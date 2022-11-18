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Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

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  • 18.11.2022, 13:46
  • 3,328
Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский

Стало известно, кто получил кресла.

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего, добавив к нему двух человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента №790.

В персональный состав Ставки теперь входят министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Отметим, что 16 ноября Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем были приняты решения о дальнейшем освобождении территорий Украины.

К тому же в СНБО сообщали, что на том заседании Ставки также был обсужден инцидент с падением ракет в Польше.

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