В Минске заметили Volvo с четырьмя нулями на регистрационном номере 4 18.11.2022, 13:54

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Может ли этот номер быть реальным?

Автомобиль заметили на АЗС в районе развязки МКАД и улицы Всехсвятской, пишет Onliner.

В регистрационном знаке вызывает сомнения вообще все — начиная со шрифта и заканчивая четырьмя нулями. Так какие будут версии?

С регистрационными номерами в стране все давно унифицировано и понятно. Есть госстандарт — СТБ 914-99, которым и определены требования к автомобильным регистрационным знакам, выдаваемым на территории Беларуси. Там четко прописано, какие цифры и буквы, какой шрифт, цвет, расстояние между символами могут использоваться — в общем, все.

Правилами дорожного движения (п. 194.2) запрещается участие в движении транспортного средства без установленных в предусмотренных местах регистрационных знаков, транспортного средства, имеющего следы видоизменения или уничтожения регистрационных знаков. А управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным знаком влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин (от 320 до 640 рублей) — ч. 6 ст. 18.11 Кодекса об административных правонарушениях.

После публикации с корреспондентом связался читатель, который утверждает, что это его Volvo и его знак.

— Это сувенирный номер, в Беларуси такие делают. Там нет голограммы BY, и номер не светоотражающий. Сделал себе просто ради красоты. Ничего запрещённого не вижу. Поставил его в тот день, так как ехал на фотосессию машины, просто заехал перед этим на заправку. Сверху лежал оригинальный номер: тоже читаемый вполне, только за стеклом. Спереди стоит и всегда стоял оригинальный номер, — рассказал собеседник.

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