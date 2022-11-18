Экономика России отброшена на 30 лет назад 1 18.11.2022, 13:58

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В МИД Украины ответили Сийярто, который считает, что «санкции не работают».

Западные санкции против РФ отбросили российскую экономику на 30 лет назад.

Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто считает, что российская экономика не пострадала от санкций. Он призвал выступавших за санкции лидеров ЕС уйти в отставку.

Теперь давайте посмотрим на цифры, которые дают Совет Европейского Союза, Всемирный банк и Международный валютный фонд. И вот, что мы видим по России:

- падение ВВП от 5,5 до 9%

- уменьшение объемов торговли товарами и услугами на 30-35%

- сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% к концу года

- выход почти 1000 иностранных компаний, которые составляли 40% ВВП

- инфляция на уровне 22%

- невозможность импортировать технологии и комплектующие части

- стремительное сокращение производства

– Обесценение рынка капитала», – объяснил он.

По словам Николенко, российская экономика откатилась на тридцать лет назад.

«Заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику России, не соответствуют действительности. Как бы в Москве или Будапеште не пытались приуменьшить эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности РФ финансировать войну против Украины. Так кому следует уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии России?» – подытожил он.

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