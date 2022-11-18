Стала известна дата закрытия последнего магазина H&M в Беларуси 1 18.11.2022, 14:00

Фото: onliner.by

Он находится в ТЦ Palazzo.

Магазин H&M в ТЦ Palazzo закроется в конце ноября. Это последняя точка шведского бренда, работающая в Беларуси, пишет Myfin.

Табличку с датой закрытия — 30.11.2022 — выставили в самом магазине. Фотографию прислали изданию читатели.

Напомним, в начале марта H&M Group закрыла свои магазины в России в ответ на нападение страны на Украину. Тогда же приостановили работу магазины сети и в Беларуси — всего их два в Минске и один в Гродно. 19 сентября точки открылись для покупателей, но пресс-служба бренда в тот же день заявила, что магазины в Беларуси будут работать, пока не распродадут весь товар, а потом H&M окончательно уйдет с рынка страны.

Магазин H&M в минском торговом центре Galleria Minsk перестал работать 31 октября.

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