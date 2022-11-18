«Настоящую войну мы проиграли»: российские элиты охватила паника 15 18.11.2022, 14:27

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Бегство из Херсона воспринимается как позор и следствие бардака в государстве.

Политики и бизнесмены РФ больше не верят, что Кремлю удастся переломить ситуацию в Украине, поэтому так называемые «российские элиты» стараются не выступать публично с милитаристскими речами.

Отступление из Херсона стало «очень болезненным событием» для так называемых «российских элит». Теперь в ближайшем круге Путина убеждены, что «настоящую войну Россия проиграла».

Об этом пишет российское оппозиционное издание «Медуза» со ссылкой на анонимные источники, близкие к администрации российского диктатора.

«Началось понимание — настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. [С одной стороны] будут реваншистские настроения. С другой стороны, будет запрос на нормализацию и стабилизацию», — рассказал собеседник, близкий к «ближнему кругу» Владимира Путина.

«Медуза» пишет, что так называемый «повар Путина» и главарь наемников ЧПК «Вагнера» Евгений Пригожин решил создать собственное «патриотическое консервативное движение», которое в будущем может превратиться в партию.

Между тем в политическом блоке администрации Путина настроены несколько более оптимистично. Один из собеседников «Медузы» объясняет: в Кремле по-прежнему надеются, что на Западе «развалится консенсус по поддержке Украины» из-за необходимости дешевых энергоносителей.

Еще одна надежда Кремля, по информации источников «Медузы», – резкое изменение политической ситуации в самой Украине и отставка Владимира Зеленского. На чем основывается ожидание таких событий — неизвестно.

Кроме того, в Кремле верят, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособной из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.

Однако после отступления из Херсона война для России зашла в тупик. Однако даже теперь Москва не собирается искать мир — сначала РФ попытается изменить тактику. Для обычных россиян, в отличие от "элит", отступление из Херсона ничего не изменило.

Российское общество почти не замечает происходящего на фронте, ему это не интересно. Так называемое «присоединение Херсона» российская пропаганда еще не успела «продвинуть в массы» — это перекрыла информация о мобилизации. Люди не слишком активно восприняли информацию о Херсоне и поэтому легко принимают официальные объяснения пропаганды, мол, его «необходимо было оставить».

Источники «Медузы» среди политиков и бизнесменов не верят, что Кремлю удастся переломить ситуацию. В частности, собеседник издания в одном из региональных отделений «Единой России» резюмировал: «То, что случилось в Херсоне, воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, о котором вроде бы и подозревали, но не настолько».

Еще один региональный чиновник признался, что в его кругу «начало возникать чувство чужой войны».

«Раньше «спецоперация» была фоном, который, возможно, даже вызвал повод для гордости. Особенно если ты ничем, кроме официальной информации, не интересовался. После мобилизации — это часть жизни, но тебя об этих решениях никто не спросил... Это там наверху воюют (да еще и без успехов), а влияет на нас», — рассказывают в РФ.

Подобные настроения проникают и в администрацию президента Путина, и в российское правительство. Источники «Медузы» признали, что на фоне постоянных военных поражений их стало еще больше беспокоить «полная закрытость высшего руководства страны».

«Нас ни о чем не информируют, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть», — объяснил близкий к правительству РФ собеседник «Медузы» и добавил, что «гнетущее впечатление», в частности, произвели метания Кремля по «зерновому соглашению».

Отмечается, что среди чиновников РФ все умнее кажется позиция представителей «элиты», которые «не вписываются в спецоперацию полностью». Во время войны среди российского высшего чиновничества сформировалась так называемая «партия молчания». Ее представители предпочитают добросовестно выполнять отдельные поручения «высшего руководства», связанные с войной, но открыто с милитаристскими речами не выступают. Среди представителей этой партии собеседники «Медузы» выделяли премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Однако, по словам источников «Медузы», несмотря на все недовольство, российские чиновники и бизнесмены не намерены предпринимать какие-либо действия против Путина: «Просто хочется, чтобы все это скорее закончилось».

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