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Водитель авто с надписью «Жыве Беларусь» записал пародию на милицейское видео

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  • 18.11.2022, 14:37
  • 3,544
Водитель авто с надписью «Жыве Беларусь» записал пародию на милицейское видео

Андрей Кулаков потроллил лукашистов.

Андрей Кулаков из Витебска известен как водитель автомобиля с надписью «Жыве Беларусь». Он уехал из Беларуси после выборов 2020 года.

Когда он узнал об уголовном деле на себя, то записал пародию на милицейское видео.

Недавно Андрей Кулаков узнал, что на родине против него возбудили уголовное дело и арестовали имущество.

Когда водитель легендарного авто узнал об уголовном деле на себя, то записал пародию на милицейское видео.

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