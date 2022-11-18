Активиста Виктора Марчика осудили на семь суток ареста 18.11.2022, 14:40

Виктор Марчик

Также у него конфисковали мобильный телефон.

Активисту из Слонима Виктору Марчику суд незаконно назначил 7 суток административного ареста, пишут правозащитники.

18 ноября в выездном суде в РОВД Слонимского района прошел суд у Виктора Марчика, обвиненного по ч.2 ст.19.11 КоАП РБ (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

Судья признал Виктора виновным и постановил семь суток административного ареста с конфискацией мобильного телефона. Поводом для задержания послужил репосты, сделанные еще в 20-21-х годах в одном из телеграм-чатов.

Виктор - член рады Белорусского национального конгресса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».