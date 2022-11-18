«Раньше была шопоголиком, теперь на это нет денег» 1 18.11.2022, 15:01

Как белорусы спасаются от стресса.

Несколько лет назад Анастасия думала, что у нее стресс. «Боже, это сейчас просто смешно!» — говорит она. Три последних года стали для белорусов постоянным стрессом: пандемия, выборы, протесты и репрессии. И, конечно, война. EX-PRESS.BY спросил у читателей, есть ли у них свои методы избавления от стресса.

Настя:

— Я медитирую. Научилась на занятиях йогой в нашем Жодино несколько лет назад. Тогда я думала, что у меня стресс. Боже, это сейчас просто смешно! Не думала тогда, что это как-то особенно пригодится. А теперь медитации — это мой способ освободиться от влияния внешней среды и дать сознанию отдых. Когда надо пережить гнев и принять верные решения, я медитирую. Заметила, что медитации повышают самооценку. А еще стрессоустойчивость.

Олег:

— Когда-то давно я бросал курить и уже тогда понял, что при стрессе нельзя избегать физической активности. Как можно меньше сидеть на месте, как можно больше двигаться — вот что главное. Ходьба, приседания, прыжки на месте — все это помогает выбросить лишний адреналин, расслабить мышцы и избавиться от эмоциональных зажимов в теле. В 2020 году я понял, что при панических атаках тоже эффективен этот метод. Сейчас живу в Варшаве, бегаю каждый день. Готовлюсь к марафону.

Настя:

— Если стресс не сумасшедше-интенсивный, а реагировать надо быстро, беру ручку, карандаш, кисти или пластилин. И вы так делайте: отдавайте то, что накопилось. Рисуйте и лепите, пишите что-то — хоть сказку, хоть письмо «на деревню дедушке». Писать, рисовать, лепить, все это очень помогает. Короче, чувства подавлять нельзя. Надо придумать, как выпускать. Поэтому нужно играть на инструменте, стихи сочинять. Даже просто вести дневник — все это средства спасения от стресса.

Ира:

— Физкультурой снимаю стресс. После отсидки в Жодино уровень моего стресса зашкаливал, я понимала: происходит со мной что-то, что я уже перестаю контролировать. Тогда я зациклилась на двух задачах: нормализовать режим сна и питания несмотря ни на что.

Вначале были 100 граммов с друзьями, в процессе пития легчало. Но кривая мятая рожа по утру в зеркале и вонь изо рта не добавляет позитив. Я подумала: пусть воняют менты, это их запах. А я не буду. Для снятия стресса нужны физические нагрузки, хотя бы физкультура. Чтобы человек мог выйти из стресса, его тело должно быть готово к этому. И голова должна быть готова. Ведь обстоятельства стрессующие не кончаются никак.

Тамара:

— Я снимаю стресс работой на даче, закатками, едой, Тиктоком и вязанием. Раньше была шопоголиком. Теперь на это нет денег, да и кайфовать в магазинах не от чего. Прежде дуршлаг купил — и уже счастлив. Сейчас нет, спасаем себя «подручными средствами».

Сергей:

— Завел собаку. В Беларуси мечтал о собаке, но не мог себе позволить. Теперь вот живу на свободе, просто счастлив.

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