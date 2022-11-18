Российские пропагандисты набросились на «тактику» Путина 1 18.11.2022, 15:08

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Об ошибках Кремля заговорили прямо в телеэфире.

В последнее время Кремль делает главную ставку на удары по энергетической системе Украины, однако даже российские пропагандисты заподозрили, что это неправильная тактика.

В Telegram-канале «Украина 365» опубликовали видеофрагмент российского шоу, где путинский журналист критикует действия российской армии.

«Я все-таки считаю, что побеждать нам придется в поле Украины, а не США. Да, США помогают Украине в поле какое-то время еще продержаться, но если мы ограничимся только вот такими не очень регулярными ракетными ударами (по энергетической системе – ред.), то, конечно, это ослабит экономику, связь и по большей части уничтожит электричество в Украине, но, родные мои, вообще-то все предыдущие войны велись без всякого электричества. Понятно, что это приведет к ослаблению ВСУ, которые привыкли рассчитывать прежде всего на связь и на какие-то американские штучки по разведке. У них на этом все завязано. Но побеждать в конечном итоге все равно придется в поле конкретные украинские войска», – высказал свое мнение путинский пропагандист.

В свою очередь, советник главы МВД Украины Антон Геращенко лаконично прокомментировал данное заявление: «Даже на Геббельс-ТВ заподозрили, что это неправильная тактика, ведь все-таки нужно сражаться на поле боя, а не терроризировать мирное население».

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