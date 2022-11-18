В Беларуси придумали новый штраф 18.11.2022, 15:08

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За нарушения по ценам.

В Беларуси могут ввести новый штраф за нарушения по ценам компаниями и ИП. Законопроект с таким предложением поступил на рассмотрение в парламент, сообщает «Зеркало». Предлагается ввести соответствующие изменения в кодекс об административных правонарушениях.

Законопроектом хотят ввести изменения по административным правонарушениям в предпринимательской деятельности. Так, предлагается расширить список нарушений, за которые предусмотрены штрафы.

Авторы законопроекта выступают за то, чтобы включить новое основание для штрафа — отсутствие в товарно-транспортной накладной информации по ценам на товары, которые подпадают под госрегулирование. За такое нарушение хотят ввести штраф до 20 базовых величин (до 640 рублей), а для компаний и ИП — до 10% суммы, указанной в этих документах. Такой же штраф намерены ввести и за недостоверную информацию в таких накладных.

Сначала законопроект должны принять депутаты, после чего он отправляется в Совет Республики, а затем — на подпись Александру Лукашенко.

Как развивалась история с регулированием цен

6 октября на совещании по экономическим вопросам Александр Лукашенко заявил о запрете на повышение любых цен в стране. После запрета на рост цен Госконтроль анонсировал масштабные рейды по магазинам и жесткую реакцию вплоть до уголовных дел. К рейдам подключились не только представители КГК, но также профсоюзы и депутаты. После этого за повышение цен возбудили десятки уголовных дел.

19 октября правительство, наконец, приняло новое постановление о регулировании цен (но опубликовали его 20 октября). В документе перечислены 370 видов товаров: от продовольствия и одежды до автомобилей и различного оборудования. Постановлением ввели предельные надбавки для импортеров и торговли. Повышение отпускных цен, согласно постановлению, необходимо согласовывать с госорганами. Чиновники не могли ответить на многие вопросы бизнеса по новшествам.

Поздним вечером 26 октября правительство сообщило, что приняло изменения в нашумевшее постановление № 713, но чиновники затягивали с разъяснениями по новшествам.

27 октября в ряде городов Беларуси предприниматели, торгующие на рынках непродовольственными товарами, не открыли свои павильоны. Ипэшники объявили, что ставят свою деятельность на паузу до тех пор, пока не получат четкого разъяснения, как дальше применять механизм ценообразования. Позже власти провели локальные встречи с предпринимателями по поводу цен. На следующий день в Брестском облисполкоме заверили, что решили вопрос с ипэшниками, и рынки в регионе открылись.

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