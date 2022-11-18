Сокрушительный удар по Кремлю: в ЕС заморозили счета России на 70 миллиардов евро 18.11.2022, 15:16

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Половина суммы приходится на резервы центробанка РФ.

Европейский союз, который планирует предоставить Украине 18 млрд евро в следующем году, заморозил российские активы в общей сложности на 68 млрд евро. При этом большая часть суммы находится в Бельгии – 50 млрд евро, а на втором месте - Люксембург, заморозивший 5,5 млрд евро.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные внутреннего документа Еврокомиссии.

Свыше 90% замороженных активов приходятся на семь стран:

Бельгия;

Люксембург;

Италия;

Германия;

Ирландия;

Австрия

Франция.

При этом 33,8 млрд евро из общей суммы могут составлять резервы центробанка РФ. Однако точная цифра пока неизвестна.

Отмечается, что Комиссия все еще ожидает принятия Советом ЕС решения о признании уклонения от санкций преступлением в ЕС, что облегчило бы конфискацию активов в случае осуждения по уголовному делу.

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