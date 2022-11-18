Создана «машина времени» способная переносить людей в разные эпохи 18.11.2022, 15:19

Новые технологии могут превратить вас в давнего рыцаря, первобытного охотника или даже королеву.

Многие хотя бы раз задавались вопросом, как бы они могли выглядеть в определенную эпоху. Возможно, вам хотелось почувствовать себя настоящим викингом или римским воином.

Теперь это не проблема. Ученые создали онлайн-инструмент, который может переосмыслить ваш вид и перенести обратно во времени, — пишет Daily Mail.

Основателем этой функции является веб-сайт MyHeritage. Его разработчики создали инструмент под названием «ИИ Машина времени». Он доступен на компьютерах и смартфонах. Его основной способностью является превращение обычных фотографий в «гиперреалистичные».

Увидеть себя средневековым рыцарем или леди из прошлого века помогает технология Deepfake. Простыми словами – это технология, изменяющая определенное изображение или видео на другого человека. Сегодня она вызывает немало споров, ведь способствует распространению фейковых новостей.

Но основатель и генеральный директор инструмента отмечает, что «ИИ Машина времени» является способом рассказать более подробно людям об истории их семьи. Он также отметил, что в последние годы вышло немало новых успешных функций.

«Машина времени с искусственным интеллектом — это новый поворот по этой теме, который приглашает вас отправиться в прошлое и увидеть себя таким, каким вы могли выглядеть во времена своих предков», — добавил основатель MyHeritage.

Для использования сервиса нужно войти на сайт. На нем нужно скачать от 10 до 25 фотографий одного человека. Все нужно сделать в разные дни и в разных позах. Везде должен быть только один человек. Если вы хотите попытаться изменить другого человека, от него требуется разрешение.

Когда вы загрузите фото, вам нужно будет зарегистрировать или войти в аккаунт. В случае отказа это сделать фотографии должны автоматически удаляться для защиты конфиденциальности. Для тех, кто зарегистрируется, создадут модель в соответствии с избранной эпохой раньше. На все новые изображения искусственный интеллект ставить водяные знаки.

Обработка фотографий может занять от тридцати минут до двух часов. Поэтому при завершении приходит уведомление на электронную почту. Пользователям разрешается загружать набор или каждую фотографию отдельно и делиться ими в соцсетях. Бесплатно можно получить только 400 изображений. Затем функция становится платной.

На платформе запрещено высмеивать политиков. Также нельзя скачивать фотографии нацистов.

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