«Паленую водку нужно подсунуть оккупантам»6
- 18.11.2022, 15:31
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Как белорусы реагируют на российских военных в своих городах.
Белорусы возмущены поведением российских оккупантов, которых Лукашенко позвал в страну. Военные из РФ пьют и дебоширят, вступают в конфликты и с белорусскими военными, и гражданскими.
Сайт Charter97.org посмотрел, как белорусы реагируют на поведение российских оккупантов.
«Бухать, воевать и воровать — это то, на чем стоит Россиюшка».
«Это не «союзные солдаты», это кровавые изверги, нелюди, палачи, отмороженные мерзавцы, варвары, морадеры и насильники».
«А паленую водку подсунуть? А шатающегося на лестнице подтолкнуть? А пирожков с крысиным ядом?! Да много есть способов навредить гадам…»
«Элементарно! Напоить «до белки» и предложить на перегонки с балкона полетать — мол, за Путина, так надо. Когда все попрыгают — по факту вызвать милицию».
«Это еще раз доказывает, что наша земля оккупирована нелюдями с Востока. Не удивлюсь, если они скоро начнут обживать наши квартиры», — пишут белорусы.