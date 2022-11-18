Пригожин похвастался своей безнаказанностью после казни «вагнеровца» кувалдой 3 18.11.2022, 15:39

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Главарь ЧВК заявил, что «нету тела — нету дела».

Российский военный преступник Евгений Пригожин уверен, что ответственности за публичную расправу, устроенную подконтрольной ему ЧВК Вагнера над его же наемником Евгением Нужиным, никто не понесет.

Соответствующее заявление в четверг, 17 ноября, обнародовала его пресс-служба, передает nv.ua.

Комментируя обвинения в умышленном убийстве Нужина в наказание за сдачу в плен ВСУ, Пригожин заявил, что по данной статье никого привлечь не удастся, поскольку тела вагнеровца, который после плена вернулся в РФ в рамках процедуры обмена, никто так и не нашел.

«Уголовное дело по статье 105 УК РФ возбуждается при наличии тела. Нету тела — нету дела», — отметил он, упиваясь своей безнаказанностью при кремлевском режиме.

Первыми видео с казнью Нужина обнародовали близкие к Пригожину Telegram-каналы.

Сам главарь вагнеровцев отреагировал на это убийство фразой: «Собаке — собачья смерть».

Нужин попал в плен ВСУ в начале сентября. После этого он дал интервью, в котором заявил о своей ненависти к российскому диктатору Владимиру Путину и желании присоединиться к украинским войскам, чтобы воевать против ВС РФ.

Согласно имеющимся данным, он вернулся в Россию в рамках обмена пленными, после чего был похищен и убит.

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков, комментируя публичную казнь граждана РФ Нужина, заявил, что «это не наше дело».

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