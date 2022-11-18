Украинский генерал рассказал, в каком случае свергнут Путина 18.11.2022, 15:50

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Николай Маломуж

Это устроит Китай, Индию, Турцию и Францию.

В России может сохраняться путинский режим, но при условии освобождения захваченных территорий и соблюдения гарантий безопасности.

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью «Главреду» рассказал, что такой сценарий особенно устроит третьи страны – Китай, Индию, Турцию и Францию.

«Когда наш успех на фронтах будет очевидным, а проигрыш России системным, в России могут начаться центробежные процессы, о которых говорил Подоляк. То есть запустится сценарий разбалансировки, и, возможно, в РФ придут новые элиты или новые лица. Пойдут ли они на радикальный сценарий устранения Путина? Убежден на 99%, что не пойдут, потому что Россия в чрезвычайно проигрышном положении, у нее нет возможности сгенерировать силы и пойти новым наступательным форматом. Если Россия применит ядерное оружие, то против нее, тем более, поднимется весь мир и проведет операцию на упреждение», - отметил Маломуж.

Тогда, считает генерал, России придется договариваться – договариваться о том, что она выводит войска из Украины, но ей пообещают сохранить режим, чтобы не было разбалансировки власти и государства.

«Главное, чем россияне могут взять Запад – угроза неконтролируемого распространения ядерного оружия, которая может реализоваться, если Россия начнет сыпаться, и на ее месте появятся неконтролируемые новые образования. И ядерные шахты окажутся в разных республиках. А это фактически будет означать шантаж мира ядерной угрозой. Никто этого не хочет, ни один лидер мира, в том числе США и Китая», - пояснил Маломуж.

По его словам, будет мощное отступление ВС РФ, но Путин на определенное время сохранится, и впоследствии его заменят – либо до выборов, либо в процессе выборов президента РФ. В любом случае у него уже не будет тех огромных возможностей контролировать весь политический, силовой, информационный и бизнес-процессы в России. Понятно, что слабому президенту неизбежно появится альтернатива.

«Сейчас называют много кого – и сына Патрушева, и нейтральную фигуру Собянина, который якобы не связан с ВПК или силовиками, и Кириенко. К тому времени сформируется определенная палитра новых российских элит, которые будут готовы к активным действиям по стабилизации в РФ, переговорному процессу по Украине и освобождению наших территорий и по формированию нового мирового порядка, но на условиях других стран – Китая, США, Индии и т.д. То есть будут страны, которые будут диктовать условия России. А этот новый российский режим и новый лидер будут вынуждены идти на уступки, потому что альтернатива – уничтожение российского режима и уничтожение всех новых политиков, стремящихся к власти», - подытожил Маломуж.

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