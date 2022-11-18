«Похоже, пора привыкать опять к 90-м» 9 18.11.2022, 16:19

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Белорусы рассказали, как они пытаются найти в магазинах бытовую химию и косметику.

В магазинах бытовой химии и косметики пустеют полки. «Зеркало» посмотрело, как сократился ассортимент этой продукции в «Е-доставке». Также журналисты узнали у белорусов, нехватку каких товаров они ощущают и как находят выход из ситуации.

Выбор в «Е-доставке» не так велик

В интернет-магазине «Е-доставка» ассортимент бытовой химии и уходовых средств заметно сократился. Например, нет средств для волос Schauma, продукции от Wella в наличии 22 наименования (в числе которых только один вид мусса для волос, восемь тонов крема-краски), от бренда Syoss шесть продуктов, Londa представлена лишь тремя тонами краски для волос.

Мало средств для укладки волос. К примеру, бюджетные варианты лака (до 10 рублей) представлены российской «Прелестью», есть несколько импортных вариантов подороже, от 15 до 68 рублей. В разделах по пенам и муссам для укладки волос — 18 позиций. Из дешевых — мусс «Прелесть» за 6,93 рубля, остальные варианты в основном импортные и довольно дорогие, цены доходят до 66 рублей (столько стоит итальянский продукт).

Значительно меньше стало средств польской марки Eveline, в наличии всего 15 товаров этого бренда, а ведь еще недавно в магазинах они занимали несколько полок. Гель для душа Fa есть только двух наименований — один в бутылочке 250 мл, второй в бутылке 750 мл.

Что касается средств для стирки белья, то известные и не очень бренды в «Е-доставке» есть, но отдельные их виды исчезли с витрины. Так, продукция Ariel представлена 44 наименованиями, но среди них нет стирального порошка для «автомата» Color (в пакете весом 4 кг), а также Expert Color (весом 5,7 кг) и Extra OXI Effect (расфасовкой 3,7 кг).

Нет нужной краски для волос и шампуней

Карина живет в пригороде Минска — от МКАД всего пару километров. Магазинов в их населенном пункте хватает, в том числе есть и сетевой «Остров чистоты». Туда девушка заходит часто, в числе прочих товаров она покупает краску для волос L’Oréal excellence — никогда не было проблем с ее приобретением.

— Лет десять я пользуюсь этой краской. Примерно каждые две-три недели мне надо подкрашивать корни. В местном магазине ее не оказалось, поэтому я заехала в «Остров чистоты» на Каменной горке, потом в «Милу» в Малиновке — везде пустые полки. Стоят по паре оттенков белорусской «Рябины», той же L’Oréal другой линии и несколько блондинистых тонов.

В итоге Карина нашла нужную краску в «Короне», стоила она около 25 рублей, хотя еще месяц назад ее цена была 17−18 рублей.

— Кстати, в «Короне» выбор красок стандартный, но цена впечатляет. Недавно я ездила в Литву и купила эту же краску на скидке за 4,91 евро (12 рублей 16 копеек по курсу НБ Беларуси. — Прим. ред.), полная ее цена в Вильнюсе — 8,19 евро (20 рублей 28 копеек).

Отец гродненки Натальи предпочитает мыть голову определенным видом шампуня Schauma, мужчина просит, чтобы дочь покупала именно этот.

— Он другого шампуня не признает. Просит именно «в черной банке», против перхоти. Вот и приходится угождать ему. Но уже примерно два месяца на полках крупных супермаркетов, «Острова чистоты» не видно вообще никаких видов мужской Schauma, — рассказала Наталья.

Дома была в запасе одна бутылка любимого шампуня мужчины, он ее открыл. В ближайшее время Наталья думает отправиться в Польшу — привезет оттуда несколько «черных банок».

В Осиповичах Могилевской области ассортимент хозяйственных и косметических товаров начал редеть около двух месяцев назад, это отметила местная жительница Алина.

— Краска для волос пропала в первую очередь. Раньше был большой выбор, а теперь пару оттенков «размазаны» по всей стойке. Примерно как в СССР банки консервов на всю витрину раскладывали. Недавно увидела свой тон краски и забрала последние две пачки с витрины, — рассказала девушка.

По ее словам, такая же ситуация с гелями для душа, мужской линией Old Spice, шампунями, уже месяц как совсем пропали тампоны o.b.

— Искала шампунь L’Oreal Elseve для жирных волос — его нет нигде. Даже в Минск ездила за ним — не нашла. Пришлось использовать другой.

Алина говорит, что очень много товаров можно найти на сайте Wildberries, но цены там выше, чем в белорусских магазинах. Девушка покупает там товары бренда Nivea.

— Не наблюдаю особого дефицита по порошкам и ополаскивателям для белья. Только цены такие, что скоро на хозяйственное мыло перейдем.

Есть вопросы также по дезодорантам, прокладкам

Ангелина из Сморгони сообщила, что в магазинах города практически везде исчезли из продажи твердые дезодоранты (стики) — как женские, так и мужские.

— Смотрела в «Острове чистоты» — там было всего две упаковки какого-то сильнодействующего одноименного «наркотика» по 12 рублей. В «Миле» в наличии была только одна позиция по 14 рублей. В «Евроопте» и «Копеечке» вообще ничего нет, — рассказала девушка.

Нужный товар Ангелина нашла в интернет-магазине Wildberries. Она отметила, что там есть несколько видов стиков по цене от 9 рублей.

О нехватке женских гигиенических средств рассказала минчанка Инна. Девушка говорит, что если раньше в магазинах был выбор прокладок, всегда не меньше 6−7 наименований, то в последнее время их не больше двух.

— В последние три месяца на полках «Милы», «Острова чистоты», «Евроопта» выбора прокладок нет. Например, ночных не могу найти. К тому же цены выросли очень: белорусские Meggi в начале февраля стоили 2−2,5 рубля (на скидке и за 1,7 рубля можно было купить), то сейчас они стоят около 4 рублей, — жалуется покупательница.

Возникают вопросы по туалетной бумаге и средствам для унитазов

Минчанка Диана рассказала, что из магазинов и отделов в гипермаркетах по продаже хозяйственных товаров и косметики исчезли многие наименования. Она не может найти мужские дезодоранты Old Spice и Dove, с женскими «тоже непросто». В разы сократился ассортимент туалетной бумаги.

— Раньше я покупала туалетную бумагу хорошую, трехслойную. А сейчас ее нет, на полках лежит в основном российская и среднего качества, — отметила женщина.

Во время наведения порядка в санузле Диана привыкла пользоваться дисками для унитаза «Туалетный утенок"/ Но привычки приходится менять, потому что уже недели две она не может купить это средство — из магазинов оно пропало.

— Их нет в гипермаркетах, «Миле», «Острове чистоты», интернет-магазинах «21 век», «Еmall», «Е-доставка», OZ.by, — рассказала женщина о поисках товара Диана.

Женщина нашла диски «Туалетный утенок» в интернет-магазине Wildberries, цена его была 80 рублей, хотя раньше с запасным блоком средство стоило около 10 рублей. Отметим, что по данным на 17 сентября, это средство в Wildberries стоило 29 рублей 59 копеек.

— В ближайших районных магазинах вообще почти ничего уже нет. Стоят полупустые стеллажи. Похоже, пора привыкать опять к 90-м.

Не оказалось в магазинах подгузников для взрослых

Мама Леонида из Витебской области инвалид первой группы, женщины не встает с кровати. Для облегчения ухода за больной близкие используют подгузники для взрослых, в день их уходит минимум две штуки. Но в последнее время купить эти изделия становится все сложнее, особенно ходовой размер L.

— Мы покупаем памперсы в больших упаковках по 30 штук (так выходит выгоднее по стоимости) в магазинах бытовой химии — «Мила», «Остров чистоты». Но в конце октября, когда они понадобились, в этих магазинах их не оказалось. Сотрудники объяснили, что поставки памперсов прекратились и неизвестно, возобновятся ли, — рассказал Леонид.

Мужчина начал искать товар в интернет-магазинах — больших упаковок там не было. Леонид не исключает, что памперсы есть на рынках, но ему нужны чек и копия чека — чтобы государство компенсировало эти расходы, а там с этими документами проблема.

— Брат тоже подключился к поиску и нашел их в одном магазине за 68−80 рублей, но раньше мы брали их за 45−55 рублей. В результате я все же нашел две пачки в «Евроопте». На этот месяц потребность в памперсах закрыта. Что буду делать в следующем месяце, я уже не знаю.

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