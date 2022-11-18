В России заявили о взрывах на нефтяных комплексах в Новороссийске 6 18.11.2022, 16:42

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иллюстрационное фото

В атаке обвинили украинские беспилотники.

В городе Новороссийск на перевалочном нефтяном комплексе «Шесхарис» произошел взрыв, утверждают росСМИ. Пропаганда обвинила в инциденте Вооруженные силы Украины – мол, объект был атакован украинским морским беспилотником, пишет «Обозреватель».

Такую версию событий опубликовал ряд информационных ресурсов страны-агрессора. Взрывы в нефтегавани были зафиксированы в ночь на 18 ноября.

Пропагандисты заверяют, что повреждения там «минимальны и на работоспособность систем не влияют».

«На месте обнаружены обломки надводного дрона – предварительно, это тот же аппарат, который использовали ВСУ при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября», – сказано в сообщении росСМИ.

«Шесхарис» – это нефтеперевалочный комплекс в Новоросийском морском торговом порту на берегу Цемесской бухты. Там, начиная с отметки 100 м над уровнем моря и до 40 метров, был построен резервуарный парк емкостью 99 тыс. куб. м.

У указанной нефтегавани нефть с месторождений России, Казахстана и Азербайджана грузится для отправки за рубеж.

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