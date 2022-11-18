Марк Фейгин о возможно ударе ВСУ по российским частям в Беларуси: Кто не спрятался — я не виноват 4 18.11.2022, 16:52

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В случае повторного вторжения украинская армия готова нанести ответный удар.

Блогер и российский оппозиционер Марк Фейгин рассказал об ответном ударе, который готова нанести украинская армия в случае повторного вторжения.

— Белорусская сторона, кстати, с возмущением заявляет, что украинцы минируют границу, взрывают мосты. А, собственно, что они еще должны делать, если есть угроза вторжения? — ставит логичный вопрос Фейгин в эфире канала Власть&Влащенко. — И угроза есть, она не снимается.

Я все-таки склонен думать, что белорусские вооруженные силы не примут участия в войне.

Но в чем я абсолютно убежден: если будет предпринята попытка перехода границы, территория Беларуси точно будет обстреливаться. Она попадет под такое же огневое поражение, как сейчас попадают оккупированные территории Украины.

Беларусь должна отдавать себе в этом отчет, но, я думаю, что Лукашенко уже ни на что не влияет, поэтому верить ему нельзя. Беларусь — оккупированная Россией территория. Может белорусский правитель и хотел бы от них избавиться, но уже поздно.

Блогер считает, что из-за тесного взаимодействия с российскими военными под угрозу попадает белорусская армия.

— Даже если удастся договориться, чтобы вооруженные силы Беларуси не принимали участие в походе россиян на Волынь или на Киев (не знаю, какое направление они изберут), ответных действий все равно не избежать.

Все прекрасные рассуждения о близости белорусского и украинского народов закончились. Конечно, надо защищать белорусский народ, но его надо защищать от Лукашенко, а не от Украины.

И когда белорусские военачальники говорят: мы никогда для Украины не представляли никакой опасности, то хочется спросить: а 24 февраля что было — велопробег? В этом смысле белорусские чиновники напоминают российских.

Я уверен, что на границе с Беларусью собраны серьезные силы ВСУ, и ничего хорошее не ждет не только российские войска, но и белорусские. Они могут пострадать хотя бы потому, что, как я понимаю, места дислокации у них общие — для российских военнослужащих и вооруженных сил Беларуси.

Возможно, это какие-то части на территории Беларуси, соединения, где находятся и сами белорусы. И тут уж кто не спрятался — я не виноват. Не думаю, что они не понимают этого, — предостерегает Фейгин.

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