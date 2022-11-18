Черная тень Путина Андрей Зубов

18.11.2022, 17:00

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Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

В чем разгадка Пригожиных, Медведевых, Кадыровых с их кажущейся безнаказанностью.

У многих диктаторов есть этот метод – создать кого-то ужаснее себя и в случае недовольства диктатором говорить или намекать – мной тяготитесь, тогда будут у вас иные начальники, которые головы кувалдами разбивают, сталинские репрессии против элиты могут повторить, шариат по понятиям сделают нормой.

Может быть лучше я, предсказуемый, до сего дня красной кнопки не нажавший, буду править вами? А через плечо – ну ты еще своей кувалдой помахай немного, а ты пообещай стереть Европу в ядерный прах, да поубедительней, без паясничанья, а то не все уже верят, что ты страшный.

В этом и состоит разгадка Пригожиных, Медведевых, Кадыровых с их кажущейся безнаказанностью. Были бы они действительно опасны для Путина и верхушки ФСБ, не прожили бы и двух дней со своими урками или бородачами моджахедами.

Так устроен бандитский мир.

Андрей Зубов, Facebook

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