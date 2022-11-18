СБУ задержала высокопоставленную коллаборантку 18.11.2022, 17:19

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Она возглавляла аппарат оккупационных властей на Николаевщине.

Служба безопасности Украины задержала «высокопоставленную» коллаборантку, возглавлявшую «аппарат» оккупационной администрации в освобожденном районе Николаевщины. Соратницу российских оккупантов разоблачили во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на пресс-центр СБУ. Отмечается, что злоумышленницей оказалась жительница Снигиревки, которая присоединилась к российской оккупационной администрации и заняла должность «председателя аппарата» в незаконном органе власти на временно оккупированной территории Снигиревского района.

Установлено, что находясь на должности, коллаборантка выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Также женщина предлагала «места» в рядах оккупационной администрации и занималась документами, необходимыми для получения «гуманитарной помощи» и денег, которые оккупанты выдавали отдельной группе населения Снигиревки.

«Колаборантка способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессивные меры рашистов на территории региона. К преступной деятельности женщина пыталась привлекать местных жителей, с которыми проводила соответствующие собеседования и пропагандировала якобы улучшение жизни и поддержку со стороны Российской Федерации среди местных жителей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после освобождения района злоумышленница пыталась скрыться на временно неподконтрольной территории на юге Украины, где планировалось избежать правосудия. Однако не успела. Сотрудники Службы безопасности установили ее местонахождение и задержали.

«Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 («Колаборационная деятельность») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности», – сообщили в СБУ.

Мероприятия по разоблачению пособницы врага проводили сотрудники СБУ Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

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