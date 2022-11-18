«Продукты в полтора раза дешевле, чем в Беларуси» 1 18.11.2022, 17:25

Фото: areporter / Shutterstock.com

Как белоруска релоцировалась в Грузию, но через месяц передумала и переехала в Польшу.

Журналисты портала tochka.by поговорили с белоруской, которая сначала релоцировалась в Грузию, но через месяц передумала и переехала в Польшу. Узнали, в чем разница между двумя странами, как относятся к русскоязычным и что можно посоветовать тем, кто собирается в Белосток.

Оксана сразу пояснила, что ей и мужу очень понравилась Грузия. Они не исключают, что когда-нибудь приедут туда еще, причем не в качестве туристов, а пожить какое-то время.

Решающую роль в смене локации сыграл финансовый аспект, а также условия для образования дочери.

Почему сразу Грузия?

Решение о переезде на фоне событий в Украине было принято спонтанно. Выбор пал на Грузию, потому что не нужно было оформлять визы и, соответственно, долго ждать.

Компания Оксаны обещала компенсировать весомую часть расходов, в том числе билеты на самолет, но переезд все равно ударил по карману.

«Когда приехали, поняли, что сложностей много. Цены растут не по дням, а по часам. Если будет работать только один человек в семье, то не получится даже снять квартиру, которые начали в марте дорожать из-за высокого спроса», – объясняет ситуацию наша героиня.

По словам Оксаны, они сразу полетели в Тбилиси, полагая, что в столице будет больше возможностей устроить ребенка в школу. Но все оказалось не так просто.

В Грузии 12-летняя система обучения, дочка оканчивала начальную школу и должна была переходить в пятый класс, который в Беларуси более насыщенный по учебной программе. А в Грузии она бы повторяла уже пройденный материал и, по сути, теряла бы лишний год, при том, что и так пошла в школу с семи лет.

А еще в грузинской столице 12-летнему ребенку сложно самому добираться в школу. В метро постоянные заторы из людей, а движение автомобилей настолько хаотичное, что даже взрослые не всегда могут легко перейти дорогу.

А значит, каждый день родителям нужно тратить время утром и в обед, чтобы отвезти и забрать дочь из школы с русским сектором.

Адаптироваться в Польше проще

В Белостоке ребенок Оксаны пошел в тот же класс, в котором оказался бы и в Беларуси. Это обычная государственная школа, находящаяся возле дома.

Обучение ведется на польском языке, и поблажки делают, только когда пишут диктант: русскоязычных детей от этого освобождают и просто дают задание выучить ключевые слова.

А вот историю и математику приходится осваивать на польском. В первое время использовали онлайн-переводчики, которые сейчас нужны все меньше. Есть и учителя, которые понимаю русский или белорусский, они помогают, если что-то непонятно.

В целом, у Оксаны создается впечатление, что педагоги в местных школах уже готовы к тому, чтобы учить детей, не знающих польский язык: есть специальные программы и задания, которые применяются не первый год.

Оксана с мужем пока живут в Польше по рабочей визе, которую оформили с помощью IT-компании. На «карту побыту» сейчас большие очереди. В Грузии такого рода документы оформляют намного быстрее, в Польше же нюансов гораздо больше – страна входит в ЕС.

Польша не вызывает шок

На просьбу назвать главный плюс Польши Оксана отвечает весьма логично: она очень похожа на Беларусь. Там все ожидаемо и нет того разрыва шаблонов, который случался в Грузии.

«В Тбилиси было много шокирующего. Банально, чтобы подняться на свой этаж, нужно заплатить за лифт. Ты бросаешь монетку, а он еще и не едет, и ремонт нужно ждать полдня – это не укладывается в голове», – приводит пример белоруска.

При этом она подчеркивает, что никакой неприязни к кавказскому государству у их семьи нет. Собеседница понимает, что к каким-то вещам нужно просто привыкнуть.

«Мой муж влюбился в Грузию. Страна очень красивая, и мы не успели посмотреть все, что заслуживает внимания. Возможно, это даже любовь всей жизни, и мы рано или поздно вернемся, когда появится больше возможностей и станет меньше ответственности за ребенка, которому все же комфортнее в более привычной системе образования», – делится своими мыслями Оксана.

Есть очевидный минус и у Польши: в воскресенье и после шести вечера ничего не работает. Поляки – «пташки ранние» и заканчивают в три-четыре часа. По словам нашей героини, если вы не зашли до 16 часов, например, в полюбившуюся пекарню у дома, то останетесь без привычного лакомства.

Соответственно, признается Оксана, в Польше в выходные лучше не болеть. В Беларуси в этом смысле было удобнее: детского врача можно было вызвать на дом даже в субботу, а из частного медцентра – и в воскресенье.

К счастью, медицину в Польше собеседнице пока глобально проверять не приходилось. Но уже понятно, что нужно быть готовым ехать к врачу с ребенком самим и преодолевать языковой барьер: далеко не все врачи говорят на русском или английском.

Цены на жилье в Белостоке не кусаются

В плане финансов жизнь в Белостоке и Тбилиси тоже различается.

«В Грузии цены взлетают, кажется, бесконтрольно. Мы даже ради интереса проверяли: летом они выросли еще больше, хотя высокими казались и раньше», – обратила внимание собеседница.

По ее словам, похожая ситуация может быть и в крупных польских городах – в Варшаве и Гданьске. В Белостоке же можно снять двухкомнатную квартиру за $300. Это будет жилье с маленькими комнатами и небольшой кухней, если она не совмещена с гостиной.

Коммуналка летом без отопления тянула еще примерно на $100. Сейчас будет больше из-за дорожающих энергоносителей. Хотя, по заверениям местных жителей, если квартира хорошо утеплена и такая компактная, можно долгое время обходиться и без отопления (оно регулируется самими жильцами).

Оксана отметила, что в Белосток, как и в Тбилиси, они приехали в «чистое поле». Сняли на десять суток квартиру и нашли белоруску, которая давно переехала в Польшу – она помогла подыскать постоянное жилье.

Без польского шансы на это минимальны, если не прибегать к услугам риелторов. На SMS или сообщения в интернете хозяева жилья не отвечают – на фоне высокого спроса вопросы решаются по телефону.

Продукты в полтора раза дешевле, чем в Беларуси

Собеседница рассказала, что пока посчитать точную сумму расходов на жизнь в Белостоке не получается из-за частых непредвиденных трат.

Какие-то вещи затерялись при смене временного жилья на постоянное, потребность в некоторых бытовых предметах возникла только после переезда.

К сентябрю также надо было приодеть ребенка к школе и закупить канцелярские товары. Учебники и контурные карты (очень красивые и качественные) в школе выдали бесплатно.

На походы в магазин, по предварительным оценкам Оксаны, уходит в полтора раза меньше денег, чем в Беларуси, и в три-четыре – чем в Грузии.

«Следим, как и поляки, за акциями. Причем скидки предлагают не на какой-то скоропортящийся или выходящий из срока годности товар. Это могут быть и свежие продукты, в том числе мясо. Вечером самый востребованный товар разбирают – остаются только ценники», – рассказала собеседница.

Дискриминации нет ни в Грузии, ни в Польше

Оксана отмечает, что с каким-то особенным отношением к русскоговорящим не сталкивалась.

«Мне сложно судить, потому что в силу разных причин социальная активность у нас невысокая. Те, кто посещает увеселительные заведения, – молодые люди – может, и сталкиваются с какой-то агрессией», – уточняет она.

Оксана рассказывает, что в обеих странах были хозяева, которые не хотели сдавать жилье русским и белорусам, но такие случаи единичны. А в Польше у арендаторов из нашей страны и вовсе слишком хорошая репутация: тихие жильцы, никогда не задерживающие оплату. Поэтому все, кто приезжает, рано или поздно находят жилье.

К своему сожалению, из-за дистанционной работы белоруска мало общается с людьми, что стало бы хорошим подспорьем в освоении польского языка. Но в формате дом – магазин – школа дискриминации нет. В Белостоке много белорусов, которые приезжали и раньше на закупы, к ним тут привыкли.

А если соседи понимают, что рядом адекватные люди, не создающие неудобств, то к ним будут относиться нормально.

Не торопиться с решениями

Тем, кто собирается переехать в Польшу, Оксана рекомендует ко всему подходить с холодной головой, успокоится, расслабиться и не совершать необдуманных поступков: не выбирать первые попавшиеся квартиру, школу, садик.

Если позволяет время и финансы, лучше все делать не спеша.

Сервисов по поиску ночлегов в Польше много помимо всемирно известных ресурсов. И частные гостевые дома, по оценкам собеседницы, не стоят каких-то больших денег.

Кто-то сразу осознает, что Белосток – не их город. И, по мнению белоруски, это нормально. У нее в нынешних условиях не сложилось с Тбилиси, но, похоже, только потому, что всему должно быть свое время и место.

В таком суматошном переезде Оксана видит явный положительный момент: она невольно реализует мечту путешествовать и открывать мир.

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